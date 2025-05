Gianna Nannini a Radio2 Social Club | Il successo? Un sogno non un risultato

🛈 Anteprima news:

Roma accoglie Gianna Nannini, icona del rock italiano, che torna a far vibrare le emozioni con il suo nuovo singolo “Panorama”. Ospite di Luca Barbarossa e Ema Stokholma a Radio2 Social Club, la cantautrice condivide aneddoti e anticipazioni sui tre attesi concerti che la vedranno protagonista. La musica continua a scorrerle nelle vene, e il suo viaggio artistico è tutt'altro che concluso.

ROMA – Anni di gloriosa carriera alle spalle e la ferma intenzione di proseguire sulla strada del rock, ospite a Rai Radio2 negli studi di Radio2SocialClub ai microfoni di Luca Barbarossa con Ema Stokholma, GiannaNannini, per una nuova puntata all’insegna della grande musica.L’artista, nel giorno dell’uscita del suo nuovo singolo “Panorama” e pronta per tre rock show speciali, a partire dal 26 giugno al Circo Massimo, dice: “Per me il Circo Massimo è nuovo, è la prima volta. Mi sto allenando per questo concertone, devo fare bella figura. Ogni giorno dopo colazione faccio sport, pilates, nuoto, bici e corsa. In questo concerto in particolare, ci sarà il triangolo del blues, con canzoni del mio passato, poi del mio presente e del mio futuro, con un ospite d’eccezione che è Francesco De Gregori”. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gianna Nannini a Radio2 Social Club: “Il successo? Un sogno, non un risultato”

Segui queste discussioni sui social

Jeremy Vine looks back: ‘What will I do after Radio 2? I don’t knowDie?’ #Televisionindustry #Radioindustry #Lifeandstyle #Photography #JeremyVine #Newsnight #TimVine #Family #Radio2 #Media #BBC Leggi la discussione

David Guetta en Sia op @nporadio2 - lekker @jwstartop #Radio2 Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riccardo Cocciante e Donovan incantano a Radio2 Social Club - ROMA – Puntata all’insegna della grande musica dal vivo oggi a Radio2 Social Club, in onda in tv domani, 9 maggio, su Rai2 alle 8.45: il salotto di Luca Barbarossa, con Ema Stokholma, ha ospitato due leggende della musica internazionale del calibro di Riccardo Cocciante e Donovan. Tra racconti e ricordi, in diretta dalla sala B di Via Asiago, Cocciante ha rivelato di aver sempre stimato il collega scozzese: “L’ho incrociato qualche anno fa a un Cantagiro, mi affascinava molto il suo modo di cantare, il suo essere così garbato sul palco”. 🔗Leggi su lopinionista.it

Bruno Longhi: «Suonavo, dissi a Gianna Nannini di cambiare mestiere. A Mogol ho spiegato le regole del calcio» - Bruno Longhi – sì, il telecronista – offriva il caffè la mattina al bar a Lucio Battisti e nel 1970 partecipò a Canzonissima con “Azzurra”. “Little Tony ci mise la voce, io la musica, Mogol il testo. C’era una parte che non mi convinceva: “Chiama Lucio”, mi disse quest’ultimo. Da una parte io con la chitarra, dall’altra lui che mi consigliava quali accordi inserire”.Abitava a 300 metri da Lucio Battisti. 🔗Leggi su ilnapolista.it

BOP – Beats Of Pompeii 2025 con Ben Harper, Gianna Nannini, Nick Cave - Torna BOP – Beats Of Pompeii, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico unicoTorna BOP – Beats Of Pompeii, la rassegna live che trasforma l’antico Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei in un palcoscenico d’eccezione per la musica contemporanea. Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione si svolgerà dall’1 luglio al 5 agosto 2025, con undici concerti (più uno extra programma) che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale e nazionale. 🔗Leggi su .com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nannini, progetti con De Gregori, li sentirete al Circo Massimo; Gianna Nannini a Back2Back (Radio2 Rai): “Faccio meditazione suonando Beethoven; Sul Palco anche in 'visual' sul canale 202; Andrea Delogu: «Sarò una giovane Mara Maionchi in una nuova serie Netflix su Gianna Nannini». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gianna Nannini a Radio2 Social Club: “Il successo? Un sogno, non un risultato” - ROMA - Anni di gloriosa carriera alle spalle e la ferma intenzione di proseguire sulla strada del rock, ospite a Rai Radio2 negli studi di Radio2 Social ... 🔗lopinionista.it

Gianna nannini prepara il concerto al circo massimo con francesco de gregori e riflette sulla sua carriera - Gianna Nannini si prepara al concerto al Circo Massimo con un intenso allenamento, accompagnata da Francesco De Gregori, raccontando la sua evoluzione artistica e le sfide superate nel percorso musica ... 🔗gaeta.it

Gianna Nannini: il giro in moto cantando il nuovo singolo “Panorama” - Il rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma è sempre più vicino. Sarà seguito dai concerti estivi: noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo radio ufficiale ... 🔗radioitalia.it