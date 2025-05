Ghi Meregalli Da Teodolinda alla Monaca

Ghi Meregalli (nella foto) è stata da sempre affascinata dalla storia monzese, sia quella antica legata a Teodolinda sia quella moderna che richiama ai Promessi Sposi e la Monaca di Monza. Proprio dove ora si trova la galleria d’arte di LeoGalleries si trovava la casa di Giampaolo Osio (che Manzoni chiama Egidio), l’amante di Marianna De Leyva, divenuta suor Virginia, (Gertrude nel romanzo).La sua abitazione era confinante con il convento di Santa Margherita dove viveva la Monaca di Monza, verso via Talamoni, distrutto negli anni ‘50, per edificarvi un nuovo complesso residenziale. I sotterranei della cantina di Meregalli vini, come racconta Ghi, sono le antiche fondamenta del convento. Sono ancora visibili gli spazi per il frigorifero e il gancio per la conservazione del lardo. Ma l’aspetto più intrigante riguarda il pozzo del convento, chiamato Pozzo Vaghetto, ancora visibile nel sotterraneo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ghi Meregalli. Da Teodolinda alla Monaca

