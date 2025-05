Germania l’Amburgo torna in Bundesliga ma nella grande festa ci sono 25 feriti tra i tifosi – VIDEO

L’Amburgo celebra il ritorno in Bundesliga dopo sette anni di attesa, trionfando con un convincente 6-1 sull'Ulm. La vittoria, però, ha portato a momenti di caos: al fischio finale, i tifosi hanno invaso il campo del Volksparkstadion, dando vita a una festa travolgente ma pericolosa, che ha provocato 25 feriti. Un evento indimenticabile, ma con un epilogo che ha lasciato strascichi e preoccupazioni.

l’Amburgotorna in Bundesliga dopo 7 anni: nel momento della festa invasioni di campo e caos tra i tifosi: 25 i feritil’Amburgo ha conquistato la promozione in Bundesliga dopo sette anni, battendo 6-1 l’Ulm. Al fischio finale, migliaia di tifosi hanno invaso il campo del Volksparkstadion per festeggiare, ignorando gli inviti a restare sugli . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania, l’Amburgo torna in Bundesliga, ma nella grande festa ci sono 25 feriti tra i tifosi – VIDEO

Dopo 7 anni di purgatorio l'Amburgo torna in Bundesliga - AGI - L'Amburgo è stato promosso in Bundesliga dopo sette anni di purgatorio: il 6 a 1 rifilato all'Ulm ha scatenato la festa del Volksparkstadion per i supporter della nobile decaduta del calcio tedesco che con 59 punti (uno più del Colonia e quattro in più di Elversberg e Paderborn 07 a una giornata dal termine) ha la certezza matematica di risalita dalla Zweite. Nel giorno in cui il Bayern Monaco ha fatto festa all'Allianz Arena per il titolo già conquistato con un 2-0 al Borussia Moenchengladbach, l'Amburgo ha coronato una grande rimonta dopo il deludente inizio di stagione. 🔗Leggi su agi.it

Amburgo, il tempo torna a scorrere: è di nuovo Bundesliga dopo 7 anni, i protagonisti - Sei titoli di Germania, tre coppe nazionali e un ruolo di primissimo piano con il fregio di non essere mai retrocessi in Zweite Bundesliga, ... 🔗msn.com

Caos in Germania, la festa promozione dell'Amburgo degenera: 25 tifosi finiscono in ospedale - Il ritorno in Bundesliga del club tedesco finisce con un disastro: una persona "lotta tra la vita e la morte", invasione di campo con risse a vandalismo ... 🔗msn.com

Amburgo promosso in Bundesliga, la festa finisce in tragedia: 45 tifosi rimasti feriti, uno rischia la vita - Dopo sette anni l’Amburgo torna nel massimo campionato tedesco L’incubo è finito. Esattamente 7 anni dopo quel 12 maggio 2018 il tempo torna a scorrere per i tifosi dell’Amburgo, perché i Dinosauri… L ... 🔗informazione.it