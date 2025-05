© Laverita.info - Germania in retro sulle rinnovabili. Cresce l’allarme per il caro energia

Il nuovo ministro dell’Economia tedesco sconfessa il green e annuncia l’installazione di 20.000 megawatt a gas. Presto tariffe ad hoc per l’industria. In Italia, la Marcegaglia denuncia l’aumento delle bollette. 🔗 Leggi su Laverita.info

Germania: cresce la minaccia di estrema destra, scuole chiuse - Cresce la minaccia di estrema destra in Germania. Diverse scuole chiuse dopo essere state avvertiti che sarebbero state prese di mira da azioni criminali. Secondo quanto riferito, le autorità hanno classificato il livello di minaccia come “Livello di minaccia 2”, che includerebbe il pericolo di aggressioni violente a più studenti o minacce di morte. Cresce […] 🔗 Leggi su periodicodaily.com

Destra contro i rifugiati, ma la Germania non può farne a meno: così cresce la cultura della paura - L’immigrazione è stato il tema centrale della campagna elettorale tedesca. Anche in questo la Germania sta diventando sempre di più un Paese europeo ‘normale’: in crisi economica, con un partito populista di estrema destra in crescita e l’impellente necessità di indebitarsi.Il ‘la’ alla campagna anti-migranti viene dato già agli inizi di dicembre, quando cade il regime di Bashar-al-Assad in Siria. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it