Geppi Cucciari ad Amici | Andate a votare al referendum non ne parla nessuno Insulti sui social lei risponde così

GeppiCucciari è stata ospite ieri sera, sabato 10 maggio, alla semifinale di Amici, e dagli schermi di Canale 5 ha lanciato il suo appello ai giovani a votare ai referendum dell'8 e. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Geppi Cucciari ad Amici: «Andate a votare al referendum, non ne parla nessuno». Insulti sui social, lei risponde così

Geppi Cucciari ad Amici: «Nessuno parla del referendum. La democrazia è un condominio: rumorosa, litigiosa, imperfetta, ma meglio di un sistema in cui decide uno solo» - Durante la semifinale del talent show, la comica incanta con un monologo potente sulla democrazia e l'importanza del voto al prossimo voto dell'8 e 9 giugno. Scatenando forti applausi tra il pubblico in studio mentre sui social scatta la shitstorm 🔗Leggi su vanityfair.it

“Andate a votare per una questione di principio”: Geppi Cucciari insultata dopo il monologo ad Amici, la replica - Dopo il monologo durante la semifinale del Serale di Amici, Geppi Cucciari ha risposto a un utente su X che l'ha duramente offesa. La comica sul palco di De Filippi ha invitato i giovani al voto a giugno per i referendum: "Che grandissima merda" è stato uno dei commenti ricevuti al quale ha risposto a tono.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

