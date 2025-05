Geolier soprende e annuncia il tour negli stadi 2026

Milano, 11 mag. (askanews) – 24 anni, classifiche dominate a ogni sua uscita, milioni di fan conquistati in tutta Italia e un nome che ha rivoluzionato l’urban nazionale. Geolier non è solo un artista, è un fenomeno puro, tra i più real dei nostri tempi, ed è destinato a rimanere nel tempo. Dopo aver lasciato il segno l’anno scorso con i tre sold-out consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e aver iniziato il 2025 con un tour nei palazzetti tutto esaurito, è pronto a coronare un altro importante traguardo per la sua carriera. Anticipato da un indizio sui suoi social, che lasciava intendere l’arrivo di un annuncio importante, oggi arriva la conferma (https:www.instagram.compDJhCLaTCGsz): “Geolierstadi2026” sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, segnando una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera. 🔗Leggi su Ildenaro.it

