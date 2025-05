Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026 le prime date e i biglietti

Geolierannuncia tre dateneglistadi per il 2026, i biglietti e tutte le info di un nuovo traguardo per l’artista napoletano24 anni, classifiche dominate a ogni sua uscita, milioni di fan conquistati in tutta Italia e un nome che ha rivoluzionato l’urban nazionale. Geolier non è solo un artista, è un fenomeno puro, tra i più real dei nostri tempi, ed è destinato a rimanere nel tempo. Dopo aver lasciato il segno l’anno scorso con i tre sold-out consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e aver iniziato il 2025 con un tour nei palazzetti tutto esaurito, è pronto a coronare un altro importante traguardo per la sua carriera, il tourneglistadi per il 2026, a San Siro il 13 giugno, all’Olimpico di Roma il 19 e a Messina il 23.Le prevendite saranno disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali dalle ore 14 di domani, lunedì 12 maggio. 🔗Leggi su .com © .com - Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026, le prime date e i biglietti

