Geolier annuncia il tour negli stadi nel 2026

A soli 24 anni, Geolier si conferma uno dei fenomeni più rilevanti della scena urban italiana. Con classifiche dominate ad ogni uscita e milioni di fan in tutta la penisola, l'artista, reduce dal successo dei tre sold-out consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e da un tour nei.

Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026, le prime date e i biglietti - Geolier annuncia tre date negli stadi per il 2026, i biglietti e tutte le info di un nuovo traguardo per l’artista napoletano24 anni, classifiche dominate a ogni sua uscita, milioni di fan conquistati in tutta Italia e un nome che ha rivoluzionato l’urban nazionale. Geolier non è solo un artista, è un fenomeno puro, tra i più real dei nostri tempi, ed è destinato a rimanere nel tempo. Dopo aver lasciato il segno l’anno scorso con i tre sold-out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e aver iniziato il 2025 con un tour nei palazzetti tutto esaurito, è pronto a coronare un ... 🔗Leggi su .com

Geolier annuncia gli 'Stadi 2026' a Milano, Roma e Messina - Dopo un tour nei palazzetti sold out e alla vigilia di due date all'Ippodromo di Agnano, e con un live in arrivo all'Arena di Verona sold out, Geolier raggiunge un altro traguardo importante per la su ... 🔗ansa.it

Geolier, annunciato il nuovo tour negli Stadi nel 2026: date a Milano, Roma e Messina - È con un video che arriva l'annuncio ufficiale: Geolier torna negli Stadi. Con la solita comunicazione efficace che ha sempre caratterizzato il rapper napoletano, oggi, alle ore 14 ... 🔗msn.com

GEOLIER annuncia tre stadi nel 2026 [Info e Biglietti] - "GEOLIER STADI 2026" sarà un tour che porterà la potenza della sua musica da nord a sud Italia, segnando una nuova ed entusiasmante fase della sua carriera. 🔗newsic.it