Genova ragazza di 22 anni muore investita da un’auto | Foto

La tragedia è avvenuta in via Buozzi alle 4.30, Sara Marzolino era con un’amica che è stata accompagnata in ospedale sotto choc 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto | Foto

Su questo argomento da altre fonti

Travolta da un’auto mentre attraversa la strada, ragazza di 22 anni muore a Genova - Una ragazza di 22 anni è morta nella notte dopo essere stata investita da una macchina a Genova, mentre attraversava la strada insieme a un'amica. L'investitore è un uomo di 51 anni, risultato negativo al test alcolometrico. Le due giovani avrebbero attraversato fuori dalle strisce pedonali senza accorgersi dell'auto che le ha travolte. Indagini in corso.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto | Foto - La tragedia è avvenuta in via Buozzi alle 4.30, Sara Marzolino era con un’amica che è stata accompagnata in ospedale sotto choc 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

Cinisello, ragazza di 22 anni accoltellata alla testa in casa - Una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla testa in casa sua, a Cinisello Balsamo, nel pomeriggio di martedì 1 aprile.Le urla della sorella, che rientrata a casa l'ha trovata distesa sul pavimento della cucina e con un coltello conficcato in testa, hanno richiamato l'attenzione di tutti... 🔗Leggi su monzatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente nella notte a Genova: muore ragazza di 22 anni di Reggio Emilia; Investimento mortale: chi era Sara Marzolino, antifascista e attivista per l'ambiente; Incidente stradale a Genova, 22enne muore investita da un'auto mentre attraversava; Travolta da un’auto mentre attraversa la strada, ragazza di 22 anni muore a Genova. 🔗Cosa riportano altre fonti

Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un’auto - Genova – Una ragazza di 22 anni residente a Reggio Emilia è morta dopo essere stata investita in via Buozzi, a San Teodoro, dalla vettura di una società di vigilanza privata. Secondo quanto ricostruit ... 🔗msn.com

Genova, investimento mortale a Dinegro. Muore una ragazza di 22 anni - La vittima è Sara Marzolino, residente a Reggio Emilia, una vita spesa per l'attività e la lotta politica con il centro sociale Lab Aq16. Illesa l'amica ... 🔗rainews.it

Ragazza di 22 anni muore investita da un'auto a Genova - (ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Una ragazza di 22 anni, originaria di Reggio Emilia, Sara Marzolino, è morta la notte scorsa dopo essere stata investita da una macchina in via Buozzi, nel quartiere Dinegro ... 🔗msn.com