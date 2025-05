Genoa Women promosso in Serie A

Festa in casa Genoa per la promozione del GenoaWomen in Serie A. La matematica promozione è arrivata grazie alla vittoria contro l'Orobica e alla contemporanea sconfitta del Bologna a Cesena. Tre punti che hanno consentito alla formazione di mister Fossati di consolidare il terzo posto e. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Genoa Women promosso in Serie A

Genoa Women promosso in Serie A - Il Genoa prenderà di fatto il posto della Sampdoria, che è invece retrocessa dalla Serie A proprio al termine di questa stagione. Le altre due promosse in Serie A sono Parma e Ternana. Difensori: Emma ... 🔗genovatoday.it

Genoa Women promosso in Serie A, è festa - Il Genoa Women di mister Fossati vince e Bergamo contro l’Orobica per 2-0 e la contemporanea sconfitta del Bologna Women a Cesena vale la promozione in Serie A. 🔗primocanale.it

Genoa Women, arriva la promozione: è Serie A - Genova – Il Genoa Women fa l'impresa, batte l'Orobica Bergamo grazie a un gol della genovese Bettalli e festeggia la promozione in Serie A, la prima della sua storia. Il Bologna infatti è stato ... 🔗ilsecoloxix.it