Genoa Juventus Under 16 2-4 grande vittoria dei bianconeri nell’andata dei quarti! Ancora in rete Corigliano e Marchisio | tutti i marcatori

GenoaJuventusUnder 16 2-4, grandevittoria dei bianconerinell’andata dei quarti: gli aggiornamenti sul matchgrandevittoria della JuventusUnder 16 che batte il Genoanell’andata dei quarti di finale. La squadra di Grauso ha vinto 4-2 grazie alle reti di Corigliano, Marchisio, Demichelis e Donati. Per accorciare le distanze i gol di Saladino e Longobardi dei Genoani ma i bianconeri hanno già un bel vantaggio in vista del ritorno che sarà la prossima settimana a Vinovo.Un percorso netto fino a questo momento dei bianconeri che puntano a conquistare lo scudetto. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Under 16 2-4, grande vittoria dei bianconeri nell’andata dei quarti! Ancora in rete Corigliano e Marchisio: tutti i marcatori

#DouglasLuiz nostalgico su Twitch: "Mi manca giocare nell'#AstonVillaMi manca giocare al Villa ParkMi manca tutto questoPorterò sempre nel cuore l'#AVFC"#calciomercato #Juventus

#SerieA | #Udinese, giallo pesante per #Lucca: salta la #Juventus

Pagelle Torino Juventus Under 16: Jakab sicuro, Rocchetti solido, Santa Maria buon ingresso – VOTI - di Fabio ZaccariaPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24esima giornata di campionato 2024/25(inviato al Valentino Mazzola di Torino) – Pagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di campionato 2024/25Jakab 6,5– Non troppo impegnato, quando serve risponde presente alla sua maniera. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio ZaccariaJuventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso. I precedenti e i possibili incroci successivi. Tutti gli aggiornamenti del tabelloneDopo aver battuto con una rimonta pazzesca il Verona agli ottavi di finale, è arrivata ufficialmente la sfidante dei bianconeri per i quarti. La Juventus Under 16 incontrerà nuovamente il Genoa, che ha eliminato nel doppio scontro il Brescia con un totale di 5-0. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Genoa, Vieira: "Miretti e la Juventus? Ha il suo futuro in mano, dipende da lui" - Patrick Vieira, tecnico del Genoa, commenta così ai microfoni di Sky la vittoria per 2-1 sul Lecce: `Sono molto soddisfatto, era importante pe... 🔗Leggi su calciomercato.com

Genoa tra le migliori otto d’Italia: eliminato il Brescia, ora la Juventus - L'Under 16 del Genoa batte il brescia e approda ai quarti finale scudetto: i Grifoncini di mister Valiani sono tra le migliori otto d'Italia ... 🔗pianetagenoa1893.net

