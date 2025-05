Genoa a testa alta bloccato il Napoli 2-2 Vieira | Grande partita Vasquez un simbolo | pareggio meritato | La cronaca del match

Nel cuore di una partita avvincente, i rossoblù dimostrano tenacia e dedizione, lottando fino all’ultimo secondo. Dopo una doppia rimonta che galvanizza il pubblico, Ahanor scatenando un’autorete e pareggiando il gol di Lukaku, mentre il pareggio di Vasquez all'84' minuto regala emozioni. Conte, con Raspadori in campo, deve accontentarsi di un vantaggio minimo in vetta. Vieira esalta la prestazione e celebra Vasquez come simbolo di una grande

I rossoblù non si scansano, lottano fino all’ultimo e onorano il campionato. Doppia rimonta: Ahanor provoca l’autorete di Meret e risponde al gol di Lukaku. Conte si illude con Raspadori, Vasquez pareggia all’84’: resta in vetta ma a +1. Vieira: “Grandepartita, Vasquez un simbolo, pareggiomeritato” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genoa a testa alta, bloccato il Napoli (2-2). Vieira: “Grande partita, Vasquez un simbolo: pareggio meritato” | La cronaca del match

