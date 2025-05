Gaza in corso negoziati Usa-Hamas | Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano

In un momento critico per il conflitto di Gaza, i negoziati tra Stati Uniti e Hamas si intensificano. Un alto esponente palestinese ha confermato che il gruppo islamico sta cercando un cessate il fuoco, insieme all'invio di aiuti umanitari nella Striscia. Le trattative, descritte da Haaretz, rappresentano un passo significativo verso una possibile risoluzione della crisi attuale e il miglioramento delle condizioni di vita per la popolazione locale.

(Adnkronos) – negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l'arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas "sono ancora in

