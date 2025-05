Gaza in corso negoziati Usa-Hamas | Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano

Negoziati intensi sono attualmente in corso tra Stati Uniti e Hamas, con l'obiettivo di stabilire un cessate il fuoco a Gaza e facilitare l'arrivo di aiuti umanitari nella regione. Fonti palestinesi confermano l'attività diplomatica a Doha, suggerendo una crescente tensione e la necessità di trovare una soluzione per la crisi in corso. Resta da vedere quali risultati emergeranno da questi dialoghi cruciali.

(Adnkronos) –negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l’arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas “sono ancora in corso” a Doha, hanno confermato due fonti dell’organizzazione palestinese all’Afp, precisando che sono iniziati da alcuni giorni. Nei colloqui, ha aggiunto una delle due fonti, sono stati registrati “progressi” verso una tregua a Gaza. In discussione anche uno scambio di prigionieri. Mentre, secondo quanto riferito da una fonte al corrente dei colloqui citata da Axios, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff sarebbe impegnato in colloqui con Israele, Qatar ed Egitto e attraverso di loro con Hamas su un possibile accordo sugli ostaggi e più ampie discussioni di pace per Gaza. 🔗Leggi su Ildenaro.it

