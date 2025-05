Gaza in corso negoziati Usa-Hamas | Verrà liberato l’ostaggio israelo-americano

Negoziati intensificati tra Stati Uniti e Hamas per un possibile cessate il fuoco a Gaza e il rientro degli aiuti umanitari nella Striscia. Un esponente palestinese ha confermato le trattative in corso, suggerendo che potrebbero portare alla liberazione di ostaggi. La situazione rimane critica, con le parti coinvolte che cercano soluzioni per alleviare la crisi nel territorio.

(Adnkronos) – negoziati in corso tra Stati Uniti e Hamas. Secondo quanto reso noto da un esponente di spicco palestinese, si legge su Haaretz, il gruppo islamico sta trattando con gli Usa un cessate il fuoco a Gaza e l'arrivo di aiuti nella Striscia. I negoziati diretti fra Stati Uniti e Hamas "sono ancora in .

Raid Israele in Yemen: "Aeroporto Sana'a fuori uso". Hamas: "Negoziati su Gaza ora senza senso" - I negoziati sulla tregua "non hanno più alcun senso". Così Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, all'indomani dell'annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di una "grande ... 🔗msn.com