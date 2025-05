Galliani il calcio e un colosso dai piedi d’argilla

CrippaQuando si cade da una grande altezza, il tonfo è più forte. Al Monza calcio è andata così. Salito vertiginosamente dagli abissi del calcio semi-professionistico fino alla Serie A, in 12 mesi è retrocesso ignominiosamente.Attenzione però, nel calcio retrocedere è tutt’altro che inusuale. Il problema sono i contorni. Con una proprietà con ricavi nel 2023 a quasi 4 miliardi di euro, la squadra di Silvio Berlusconi, dopo la sua morte, è stata progressivamente smantellata per rientrare almeno parzialmente dei costi di un’impresa economicamente fallimentare. Tagliando i rami potenzialmente fruttuosi e condannando un club già all’ultimo posto anche a rischio di falsare il campionato. Con spregio di tifosi e sponsor.In questo scenario mai visto, il deus ex machina di questa dis-avventura, l’amministratore delegato Adriano Galliani, è sparito dalle scene, evidentemente in imbarazzo e sofferenza personale per una situazione che è stato costretto a subire. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Galliani, il calcio e un colosso dai piedi d’argilla

