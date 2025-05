Fresato bituminoso sul demanio a Marina di Ardea | il Comune interviene dopo le segnalazioni

Ardea, 11 maggio 2025 – È servita una settimana di segnalazioni, lettere e sollecitazioni, ma alla fine la buona notizia è arrivata: il Fresato d’asfalto abbandonato lungo la strada che porta alla spiaggia, in via Firenze 1Lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea, è stato rimosso. Il materiale, steso da ignoti sul demanio marittimo in prossimità di La Cannuccia, rappresentava un potenziale rischio per l’ambiente e la salute pubblica.Un gesto impunito, ma non ignoratoNonostante il gesto irresponsabile e anonimo, la risposta della cittadinanza non si è fatta attendere. L’associazione RivaluTiAmo Marina di Ardea Odv, da tempo attiva sul territorio per la tutela dell’ambiente e il sociale, ha denunciato pubblicamente la presenza del materiale, sollevando una questione che ha subito coinvolto tutte le autorità competenti: Polizia Locale, Ufficio Ambiente, Capitaneria di Porto e lo stesso Sindaco di Ardea. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it