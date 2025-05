Frase razzista contro una ragazza indiana

Una Frase che ha fatto male a Danya Caressa, che si trovava con amici al centro commerciale Il Destriero di Vittuone. Danya è di origine indiana, vive a Bareggio ed è in Italia da tanti anni. A un certo punto ha incrociato un cane molto bello, a spasso con una ragazza e i genitori. "Il cane si avvicina e cerco di accarezzarlo – racconta Danya – ma la padrona, stizzita, dice che il cane non si fa accarezzare". Fin lì nulla di strano. È buona cosa, anche per motivi di sicurezza, non accarezzare i cani che non si conoscono. Quel che ferisce è la Frase ascoltata da un’amica che lavora in un negozio. Ovvero: “Non faccio accarezzare il mio cane a una negra“. Nessuna discussione né conseguenze. Danya spera solo che episodi simili non succedano più. I ricordi vanno indietro nel tempo. A quando venne apostrofata con frasi razziste sul pullman per Molino Dorino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frase razzista contro una ragazza indiana

