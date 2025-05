Francesco Maestrelli conquista l’Abruzzo Open 2025 | è suo il titolo che sognava da tre anni

Tre anni fa, nel 2022, il sogno dell'allora 19enne FrancescoMaestrelli da Pisa di vincere il Challenger ATP di Francavilla al Mare si era infranto, in una finale intensa e combattuta, persa al terzo set contro il sanremese Matteo Arnaldi, oggi tra i primi 40 giocatori al mondo. Questo pomeriggio.

Tennis. Abruzzo Open 2025. Maestrelli in finale - Francavilla al Mare, 10 mag. A distanza di tre anni, Francesco Maestrelli è di nuovo in finale nel Challenger ATP di Francavilla al Mare. Domani, domenica 11, con inizio alle ore 15.00, il 22enne pisa ... 🔗abruzzolive.tv

Abruzzo open 2025: Maestrelli vola in semifinale, battuto Paire in tre set - Il 22enne pisano, unico italiano rimasto in gara, supera l’estroso francese e sfiderà oggi lo svizzero Stricker per un posto in finale all’Atp Challenger di Francavilla al Mare ... 🔗chietitoday.it

Abruzzo Open 2025: vincono Jacopo Berrettini e Maestrelli. Escono di scena Travaglia e Carboni - All’Atp Challenger da 100.000 dollari di montepremi, il 27enne romano Berrettini (n.336), proveniente dalle qualificazioni, ha ritrovato il suo miglior tennis contro il lituano Butvilas (n.213) e si è ... 🔗today.it