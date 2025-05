Forza Italia sceglie i vertici Giorgetti e Tosi in squadra

Tre riminesi nel coordinamento regionale di ForzaItalia eletto ieri mattina all’hotel Sidney di Bologna. A entrare negli organismi del partito a livello regionale sono: Filippo Giorgetti, attuale sindaco di Bellaria, che diventa responsabile degli enti locali della Romagna; Renata Tosi, ex sindaca di Riccione, nominata responsabile dei movimenti civici; Gabriela Pezzuto responsabile per i seniores. Vengono pertanto riconosciuti il ruolo e la figura di Giorgetti, sempre più importante tra gli azzurri in ambito riminese e non solo, e Renata Tosi, l’ex sindaca di Riccione entrata tra gli azzurri in occasione dell’apertura voluta da Antonio Tajani ai movimenti civici. Ed è proprio questo che la Tosi farà, tessere i fili di un ampliamento del partito laddove nel tempo si sono formate esperienze civiche nel centrodestra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia sceglie i vertici. Giorgetti e Tosi in squadra

