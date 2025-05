Forse un colpo di sonno e l' auto finisce fuori strada | a bordo 4 ragazzi

Nella prima mattinata di domenica, un incidente stradale ha coinvolto quattro giovani a Gardone Riviera. Tre ragazzi e una ragazza, tutti tra i 21 e i 24 anni, sono stati fortunatamente feriti in modo lieve. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.30 sulla Gardesana 45bis, nel tratto di Corso Zanardelli, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti.

Incidente stradale nella prima mattinata di domenica a Gardone Riviera: 4 persone coinvolte, tre ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 24 anni, fortunatamente feriti solo in modo lieve. Tutto è successo poco dopo le 7.30 sulla Gardesana 45bis, in quel tratto Corso Zanardelli. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Forse un colpo di sonno e l'auto finisce fuori strada: a bordo 4 ragazzi

