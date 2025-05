Fondi del Pnrr a Pozzuolo Digitalizzare il Comune

Ben 450mila euro di FondiPnrr e molti progetti in corso, avanti tutta con la digitalizzazione della macchina comunale: "Transizione tecnologica e digitale in corso ormai da tempo - così il presidente dell’Unione dei Comuni Adda Martesana e sindaco di Pozzuolo Martesana Angelo Maria Caterina - che prosegue su più canali. Per un ente come il nostro, un’azione fondamentale".Proprio l’Unione dei Comuni, che include, come si sa, i comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo, è stata indicata come "esempio virtuoso" anche nel corso di un a recente intervista con EasyGov Solutions, società che affianca la Città Metropolitana di Milano in un progetto strategico sui servizi innovativi.I principali progetti Pnrr in corso riguardano il trasferimento dei dati in cloud, in particolare per i dati sui servizi sociali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondi del Pnrr a Pozzuolo. Digitalizzare il Comune

