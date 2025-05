Follonica Gavorrano si interrompe la favola | dopo 18 anni retrocessione in Eccellenza

In breve da Zazoom:

Si chiude nel peggiore dei modi l’annata del Follonica Gavorrano, che il 11 maggio 2025 retrocede in Eccellenza. Dopo una stagione complicata, la squadra mineraria subisce una sconfitta dolorosa in casa, battuta 2-1 ai supplementari dallo Sporting Trestina. Un rigore sprecato nei momenti decisivi e il gol di Mencagli, giunto quasi al termine, segnano la fine di un'era e l'inizio di una nuova sfida.

Gavorrano, 11 maggio 2025 – Il FollonicaGavorrano chiude nel peggiore dei modi la propria stagione con la retrocessione in Eccellenza. I minerari, battuti in casa 2-1 ai supplementari dallo Sporting Trestina, hanno sprecato un calcio di rigore ai tempi supplementari e poi hanno incassato il gol della retrocessione di Mencagli quasi a sfida conclusa.Si chiude nel peggiore dei modi l’annata calcistica della società del presidente Balloni e della proprietà Mansi, tra cambi di direttori generali ed allenatori. L’ultima volta che i minerari erano stati in Eccellenza era la stagione 2006-2007, anno dello storico salto in D.E’ stata una partita assurda, buttata al vento dai ragazzi di Callai. Minerari che per salvarsi potevano anche pareggiare. All’11 un contropiede ospite termina con la conclusione di Lisi, Antonini sul primo palo si supera con un grande intervento. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano, si interrompe la favola: dopo 18 anni retrocessione in Eccellenza

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ghiviborgo supera Follonica Gavorrano 2-0 e sale al terzo posto in classifica - FOLLONICA GAVORRANO0GHIVIBORGO2 FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli (40’ st Giustarini), Pignat, Matteucci, Masini, Kondaj, Tatti (40’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (27’ st Zona), Bramante (44’ st Souare), Arrighini (15’ st Pino). All.: Masi. GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Campani, Bura, Petruzzi Lopez, Conti, Fischer (47’ st Coppola), Giannini, Noccioli (40’ st Signorini), Larhrib, Gori. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Follonica Gavorrano: Niente riposo dopo la sconfitta, Masi critica l'errore di superficialità - Niente giorno di riposo oggi per il Follonica Gavorrano. Mister Marco Masi ha chiuso la sfida di ieri imbufalito per un errore di superficialità che è costato la sconfitta. "Abbiamo perso in maniera immeritata – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo preso gol su errore di superficialità. Avevamo giocato bene, come sapevamo di fare. Non avevamo corso rischi, non abbiamo segnato, ci è mancata lucidità. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Follonica Gavorrano, un altro ’brodino’. Ripreso dal Montevarchi rischia nel finale - Il Follonica Gavorrano non va oltre il pari contro l’Aquila Montevarchi. Il match termina sull’1-1 dopo l’illusione del vantaggio iniziale, ma i valdarnesi trovano il gol del pareggio nella seconda frazione e strappano un punto al Malservisi-Matteini. Pronti via e al secondo minuto di gioco il Follonica Gavorrano trova già la via della rete. Bellissima triangolazione in profondità che manda Bramante tutto solo di fronte al portiere, dopo un bel lancio di Pignat e l’assist di Pino. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Follonica Gavorrano, si interrompe la favola: dopo 18 anni retrocessione in Eccellenza; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Follonica Gavorrano, si interrompe la favola: dopo 18 anni retrocessione in Eccellenza - La sfida decisiva per restare in Serie D: vittoria del Trestina per 2-1 ai supplementari. Padroni di casa avanti nel primo tempo, ripresi allo scadere e poi sprecone. Si stampa sulla traversa, nei sup ... 🔗sport.quotidiano.net

Follonica Gavorrano - «Partita equilibrata e giocata a buon ritmo da entrambe le... Calcio1 settimana ago Il direttore generale del Follonica Gavorrano, Paolo Giovannini fa il punto dopo la “sua” metà stagione in ... 🔗grossetosport.com

Follonica Gavorrano, duello casalingo contro la quarta Ghiviborgo - BAGNO DI GAVORRANO – Dopo la vittoria in casa del San Donato Tavarnelle il Follonica Gavorrano torna a giocare al Malservisi-Matteini, nel match in programma domenica alle 15 contro il Ghiviborgo. 🔗msn.com