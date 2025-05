foiano di val fortore aci benevento al raduno di auto d epoca

Foiano di Val Fortore, arriva la boxe: in palio il tirolo europei dei pesi gallo - Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la grande sfida per il titolo europeo professionistico dei pesi gallo tra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara. La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per venerdì 9 marzo nel comune di Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con ... 🔗Leggi su anteprima24.it