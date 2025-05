Flavio Briatore abbandonato dal socio romano di Crazy Pizza In via Veneto pochi guadagni così ha venduto la quota per 317 mila euro

🛈 Anteprima news:

Se ne va il socioromano con cui FlavioBriatore ha aperto CrazyPizza in via Veneto a Roma il 15 febbraio del 2022. Dopo poco più di tre anni di gestione comune infatti Francesco Palazzi, titolare della Via Veneto srl, ha venduto alla holding lussemburghese di BriatoreCrazyPizza spa il suo 30 per cento di CrazyPizza Roma srl, con cui aveva contribuito all’avviamento della società. La gestione del locale romano nella via storica della Dolce Vita continua quindi in solitaria per Briatore, che qualche soddisfazione dal locale comunque ha avuto. Dopo l’anno di lancio il fatturato del locale aveva superato i 3 milioni di euro nel 2023 (il bilancio 2024 non è ancora stato pubblicato), ottenendo un risicato utile di 6.710 euro.Addio al socio che aveva organizzato nel 2008 il matrimonio con Elisabetta GregoraciPalazzi dall’uscita ha ricavato 317 milaeuro, somma che avrebbe messo insieme in 157 anni con il suo 30% di partecipazioni ad utili come quello del 2023. 🔗Leggi su Open.online