Fiumicino Volpi FdI | Contro Gonnelli atto vile e gravissimo

superare. Questo episodio inquietante solleva interrogativi non solo sulla sicurezza dei rappresentanti istituzionali, ma anche sul clima di tensione che potrebbe serpeggiare nella nostra società. La cronaca si tinge di sangue, e con essa, il nostro impegno verso una democrazia sana diventa più urgente che mai.

Fiumicino, 11 maggio 2025 – “Quello che è accaduto all’ex sindaco di Fiumicino Mauro Gonnelli, vittima nottetempo di una brutale aggressione, è di una gravità inaudita. La violenza, arrivata subito dopo un duro post di Gonnelli sui social, è un vero e proprio attacco alla libertà individuale che riporta alla mente i fantasmi di un passato caratterizzato da uno sContro politico che speravamo di non dover più vivere. La violenza non è mai la soluzione e in nessun caso può essere tollerata né giustificata. Esprimo tutta la mia solidarietà a Mauro Gonnelli al quale auguro una pronta guarigione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

