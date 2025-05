Fiumicino multe in tempo reale e in movimento | arriva lo Street control Silver

Fiumicino, 7 maggio 2025 – Un dispositivo basato su una tecnologia avanzata che permetterà di individuare infrazioni stradali e sosta selvaggia in temporeale. E’ il nuovo strumento in dotazione della Polizia locale di Fiumicino. Il sistema si chiama “StreetcontrolSilver” e sarà attivato per un anno. I nuovi dispositivi forniranno un importante supporto, di tipo tecnologico, alle attività già quotidianamente svolte dagli agenti e finalizzate a garantire la sicurezza stradale.Come funzionaL’occhio intelligente, verrà installato sui veicoli degli agenti che permetterà di fare controlli in temporeale, tramite il rapido e simultaneo rilevamento delle targhe. Potranno essere sanzionate le soste vietate, effettuati controlli delle assicurazioni e delle revisioni, il superamento dei limiti di velocità e tutte le infrazioni stradali. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

