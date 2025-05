Fiumicino botta sui social e aggressione nel buio | Mauro Gonnelli nel mirino

Fiumicino, 11 maggio 2025 – Un episodio dai contorni ancora poco chiari ma fortemente simbolici ha colpito la comunità di Fiumicino nella sera del 7 maggio. MauroGonnelli, figura storica del centrodestra locale, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco, è stato aggredito da un gruppo di persone mentre si trovava in un parcheggio, a quanto pare, in una zona poco illuminata.Secondo le prime ricostruzioni – ancora al vaglio degli inquirenti – gli aggressori avrebbero atteso Gonnelli, conoscendone le abitudini, per poi colpirlo al momento opportuno. L’attacco avviene poche ore dopo la pubblicazione di un duro post sui social, in cui Gonnelli criticava apertamente l’apertura di nuovi parcheggi di lunga sosta nei pressi di scuole e asili.Il dettaglio dell’aggressioneNel dettaglio: il luogo dell’appuntamento sarebbe stato il campo sportivo Garbaglia, dove la vittima sarebbe arrivata trovando il parcheggio. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it