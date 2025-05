Firenze fdI e la cultura | Giuli a sinistra solo comici

Firenze è diventata il fulcro di un acceso dibattito culturale durante gli Stati Generali della Cultura di Fratelli d’Italia, dove il ministro Giuli ha scagliato critiche incisive contro l'intellettualismo della sinistra. Sotto i riflettori, figure storiche come D’Annunzio e Gentile sono evocati per rivalutare il ruolo della minoranza rumorosa nel panorama culturale italiano. Un confronto che promette di ridefinire le alleanze e le narrazioni culturali contemporanee.

Firenze, cultura a destra: Giuli demolisce la sinistra intellettuale. D’Annunzio, Gentile e la minoranza rumorosa al centro del dibattito.Gli Stati Generali della cultura di Fratelli d’Italia a Firenze si sono trasformati in un palcoscenico di polemiche e rivendicazioni, con il ministro della cultura, Giuli, che ha lanciato un affondo contro la sinistra. “Avevano intellettuali, li hanno persi”, ha dichiarato il ministro, accusando l’opposizione di aver abbandonato il campo della cultura alta per rifugiarsi nel “mondo dei comici”.Il ministro Giuli sulla cultura in ItaliaUna frecciata diretta all’attore Elio Germano, reo di aver criticato le politiche culturali del governo, che ha innescato una reazione a catena nel mondo dello spettacolo e della cultura. Per esempio, il ministro cita la riforma del “tal credit” voluta dai progressisti, così ritenuti dalla destra di Meloni. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Firenze, fdI e la cultura: Giuli, “a sinistra solo comici”

