Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Verona e Lecce per gli scaligeri un passo in avanti

Verona-Lecce 1-1 RETI : 23' pt Krstovic, 41' pt Coppola. Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ghilardi 5.5, Coppola 7, Valentini 6 (36' st Daniliuc sv); Tchatchoua 6.5, Niasse 5.5 (30' st Livramento 6), Duda 5.5, Frese 6; Suslov 6.5 (1' st Serdar 6.5); Tengstedt 5.5 (18' st Mosquera 6), Sarr 5.5 (31' st Bernede 6). In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Bradaric, Slotsager, Lazovic, Kastanos, Lambourde,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Verona e Lecce, per gli scaligeri un passo in avanti

Verona e Parma non si fanno male, finisce 0-0 lo scontro salvezza al Bentegodi - VERONA (ITALPRESS) – Si chiude sullo 0-0 la sfida salvezza tra Hellas Verona e Parma. Qualche occasione e un bel ritmo nel primo tempo, poche emozioni nella ripresa: un punto a testa che permette ai crociati di respirare – l’Empoli terz’ultimo è a soli tre punti -, situazione differente per quanto riguarda i veronesi, ora a quota 30. Manca poco alla squadra di Zanetti per potersi togliere definitivamente dalla zona rossa. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Empoli-Venezia 2-2, scontro salvezza finisce in parità - EMPOLI (ITALPRESS) – Il delicatissimo scontro salvezza tra Empoli e Venezia finisce in parità: al Castellani, il 2-2 finale non soddisfa nessuna delle due squadre. Dopo una prima frazione piuttosto noiosa, il secondo tempo regala mille emozioni. Per l’Empoli vanno in gol Fazzini e Anjorin, mentre per il Venezia Yeboah e Busio. In classifica Venezia ed Empoli sono rispettivamente al diciottesimo e al diciannovesimo posto e con un punto in meno rispetto al Lecce. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Finisce senza gol lo scontro salvezza Empoli-Cagliari - I toscani restano terz'ultimi, a -6 dalla squadra rossoblù EMPOLI - Termina senza reti lo scontro diretto per la salvezza tra Empoli e Cagliari: uno 0-0 che allunga a 16 le partite senza vittorie per i toscani, ancora terzultimi, mentre i sardi possono comunque sorridere per aver mantenuto le 6 lung 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

