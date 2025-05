Fine Foods & Pharmaceutical N T M | nel primo trimestre crescita dell’ebidta e lieve calo dei ricavi

FineFoods& Pharmaceuticals, società quotata al segmento STAR e attiva nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso il primotrimestre del 2025 con ricavi che ammontano a 63 milioni di euro, in lieve contrazione rispetto ai 65,6 milioni del primotrimestre 2024.L’ebitda adjusted raggiunge 10,2 milioni di euro, con una crescita del 15% rispetto a 8,9 milioni del pari periodo 2024. L’ebitda del gruppo si attesta a 9,9 milioni di euro, segnando un incremento dell’11,6% rispetto a 8,9 milioni del primotrimestre 2024. L’ebitda margin adjusted è pari al 16,2%, in significativo miglioramento rispetto al 13,5% di un anno fa, mentre l’ebitda margin è pari al 15,7% (da 13,5%). Il risultato di periodo adjusted è di 4,3 milioni di euro e segna un progresso rispetto ai 2,8 milioni del primotrimestre 2024. 🔗Leggi su Bergamonews.it

