Fine di un incubo lungo i binari I rapinatori dei treni in manette Traditi dal tatuaggio e dai social

Facevano rapine sui treni, Traditi da un tatuaggio e dalle foto da loro stessi pubblicate sui social.Nel mese di marzo la polizia ha eseguito, su richiesta della Procura di Monza, due misure di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 21 anni, immediatamente condotto in carcere, e di un cittadino ivoriano di 20 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, entrambi gravemente indiziati di svariate rapine commesse a bordo treno.I due giovani lo scorso mese di novembre si trovavano a bordo di un treno regionale della linea Lecco-Milano Porta Garibaldi quando in prossimità della Stazione di Monza hanno strappato con violenza una collana in oro dal collo di una viaggiatrice.Il ragazzo italiano nei due mesi successivi ha messo a segno altre due rapine a bordo dei treni, sempre della linea Milano-Lecco, con l'aiuto di altri giovani complici di nazionalità straniera, talvolta a volto coperto e agendo in orari serali, per poi approfittare della prima fermata utile per assicurarsi la fuga.

Fine di un incubo lungo i binari. I rapinatori dei treni in manette. Traditi dal tatuaggio e dai social - Almeno due i colpi, nell'ultimo avevano strappato una catenina d'oro dal collo di una ragazza. Un ventunenne italiano in carcere, protagonista in tutti gli assalti, e un ivoriano ai domiciiari.

