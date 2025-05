Fiere di Parma e BBQ Expo alleanza per il polo del barbecue

La Food Valley si prepara ad accogliere il mondo del barbecue: BBQ Expo 2026 si svolgerà a Fiere di Parma (dall’11 al 14 aprile), il tempio italiano del food, da sempre crocevia delle eccellenze gastronomiche e delle tendenze che modellano il futuro.L’annuncio è stato dato a Tuttofood Milano e l’intesa segna una tappa importante nel percorso di crescita di Fiere di Parma, che ha recentemente acquisito il 50 per cento di BBQ Expo, rafforzando così il proprio impegno nel creare un ecosistema fieristico integrato e sempre più rappresentativo delle nuove tendenze di consumo.Questo passo si inserisce in una strategia di espansione che ha visto, solo poche settimane fa, l’acquisizione anche del Roma Bar Show, consolidando la leadership di Parma come hub fieristico internazionale del food & beverage. 🔗Leggi su Ildenaro.it

