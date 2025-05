fibromialgia montecitorio si illumina di viola

🛈 Anteprima news:

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio, la Camera dei deputati illuminerà la facciata di Montecitorio con il colore viola, simbolo di questa importante iniziativa. L’illuminazione sarà attiva dalle ore 19 di domani fino all’una del 13 maggio, sottolineando così l'impegno nella sensibilizzazione su questa malattia ancora poco conosciuta.

Giornata Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricolore - ROMA – Il 17 marzo ricorre la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Per l’occasione, sulla facciata di Montecitorio viene proiettata la bandiera nazionale dalle 0.00 di lunedì 17 marzo fino all’alba e dal tramonto dello stesso giorno fino alle 23.59.E’ quanto si legge in una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati.L'articolo Giornata Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricolore sembra essere il primo su L'Opinionista. 🔗 Leggi su lopinionista.it

La Gran Guardia di Verona illuminata di viola e lo sciopero della fame a staffetta in vista della Giornata mondiale della fibromialgia - In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, prevista il 12 maggio, il palazzo della Gran Guardia di Verona sarà illuminato di viola per «richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla difficile condizione delle persone affette da fibromialgia». Come... 🔗Leggi su veronasera.it