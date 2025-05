Fiat lux un regalo per la Panizzi

Nuova luce, e nuova meraviglia per i visitatori che ieri rivolgevano lo sguardo all’insù, per la sala di lettura Sol LeWitt della Biblioteca Panizzi, che gode di un nuovo sistema di illuminazione grazie al nuovo service a favore della città di Lions Club Reggio Emilia Host, che festeggia così i suoi 70 anni. "Una sala molto frequentata da studenti e studiosi che la riempiono quotidianamente, e che ritorna come un dono alle nuove generazioni", ha detto Sergio Vaiani, presidente del Lions Club Città del Tricolore. Il primo club che ha sancito la presenza dei Lions nella nostra provincia nel 1955 celebra una straordinaria ricorrenza con un’iniziativa che testimonia il contributo al miglioramento e alla crescita della comunità.Il Lions Reggio Emilia Host ha infatti donato un nuovo impianto di illuminazione della volta della sala di lettura, dove è collocato lo splendido affresco ‘Whirls and Twirls 1’ dell’artista Sol LeWitt. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiat lux, un regalo per la Panizzi

