Festival di Cannes il manifesto | l' abbraccio fra Aimée e Trintignant

Festival di Cannes, il manifesto psichedelico della Quinzaine des cinéastes 2025 - Un manifesto colorato e psichedelico in puro stile del suo autore d'eccellenza, il regista Harmony Korine. La Quinzaine des cinéastes ha diffuso la sua immagine ufficiale che presenterà in occasione della prossima edizione del Festival di Cannes 2025.

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d'Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d'Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta.