Festival dell’Adolescenza oggi appuntamenti con pizza e musica

Dalle 10 talk, musica, gaming allo Spazio Hub di via Battisti, a cura del Comune di Vimodrone con la partecipazione di Germano Lanzoni, padrino del Festival. Deejayfoxradio, con la sua postazione radiofonica, sarà in diretta con interviste, podcast, intrattenimento e musica. È un programma intenso quello della seconda giornata del Festivaldell’Adolescenza, la prima edizione di un evento che prende il titolo di "Odissea dello spazio". Sempre a Vimodrone, dalle 10, laboratorio in biblioteca (inaugurazione gaming zone, giochi da tavolo, escape room a tema Harry Potter, concerto Happier Orchestra), mentre a Gessate dalle 9.30 alle 13 a Villa Daccò sarà allestito "A ticket to.", uno stand informativo sulle opportunità europee e internazionali per i giovani. Ma è in via Battisti a Vimodrone che, fino alle 18, si susseguiranno subbuteo, calciobalilla, sushi experience, pizza party e merende, il laboratorio competitivo di Pokemon, il corso di manga con Beatrice Tassone e "Litigare Bene", performance del Gruppo Mediazione dei conflitti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival dell’Adolescenza, oggi appuntamenti con pizza e musica

