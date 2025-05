Festa di Santa Maria Ausiliatrice e Appia food festival | musica cibo e divertimento a Brindisi

Ritorna l'attesissima Festa di MariaAusiliatrice insieme all'Appiafoodfestival. Immancabile la tipica Sagra della Porchetta con pettole, mozzarelle, birra artigianale pugliese, vini pugliesi, latticini e tanto altro. Sarà possibile assaggiare e gustare i prodotti della nostra terra in una. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Festa di Santa Maria Ausiliatrice e Appia food festival: musica, cibo e divertimento a Brindisi

Festa Giubilare della Famiglia, il 9 maggio al Santuario “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia - È in programma il 9 maggio 2025, presso il Santuario Giubilare “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, l’incontro conclusivo del Cammino di formazione proposto dall’Ufficio Diocesano di Pastorale della Famiglia, in questo anno Pastorale 2024-25.“Pellegrini di Speranza”: questo il titolo dell’iniziativa che chiude il Cammino e Festa della Famiglia, in sintonia con il Giubileo 2025. “La festa giubilare della famiglia conclude un cammino svolto quest’anno in collaborazione con l’equipe della Pastorale familiare della CEI. 🔗Leggi su zon.it

Bearzi in Festa per l'85° Anniversario e la Solennità di Maria Ausiliatrice - Maggio si conferma un mese di profonda gioia e tradizione per la grande famiglia salesiana del Bearzi, che quest'anno celebra con particolare emozione l'85° anniversario della sua fondazione, in concomitanza con la festività di Maria Ausiliatrice.Il Bearzi è lieto di invitare l'intera... 🔗Leggi su udinetoday.it

Festa Juve San Tammaro: 2-0 al Santa Maria La Fossa e promozione in Prima categoria - La Juve San Tammaro concede il bis. Dopo la promozione di un anno fa dalla Terza alla Seconda categoria, la formazione di mister Valletta conquista anche i play off e centra il salto in Prima categoria. Un risultato eccellente che sottolinea l'ottimo lavoro fatto dalla squadra e dalla società... 🔗Leggi su casertanews.it

