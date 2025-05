Festa della mamma un pugliese su due sceglie di regalare piante e fiori

Il dono più gettonato per la Festadellamamma sono piante e fiori, scelti da oltre un pugliese su due (54%), che preferisce un omaggio floreale, in primavera che è il periodo più favorevole dell’anno per la produzione di fiori e piante. È quanto emerge da un'indagine di Coldiretti Puglia. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Festa della mamma, un pugliese su due sceglie di regalare piante e fiori

