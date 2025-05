Festa della mamma perché si festeggia oggi?

La Festadellamamma è nata negli Usa, quella italiana viene da Bordighera e dagli anni Cinquanta. Cade nella seconda domenica di maggio

Festa della mamma, quando e come si festeggia nel mondo - La Festa della mamma in Italia si celebrerà il prossimo 11 maggio. Non si tratta di una data scelta a caso né prestabilita e “fissa”, ma della seconda domenica del mese. Alla scelta di questa particolare formula per festeggiare le madri si è arrivati a inizio ‘900, quando il presidente Woodrow Wilson l’ha scelta nell’ufficializzare la giornata nazionale delle mamme. Una ricorrenza che poi si è diffusa in tutto il mondo ma che ha origini antiche. 🔗Leggi su lettera43.it

Festa della Mamma: perché non è più l’8 maggio. Quando si festeggia e com’è nata la tradizione - Domenica è la Festa della Mamma, una ricorrenza internazionale entrata nel calendario italiano nella metà degli anni Cinquanta. Protagonista indiscussa dei lavoretti scolastici, è la festa più attesa dai bimbi. Ma nella memoria di tanti – soprattutto gli ex bambini diventati ormai adulti – è impressa in modo indelebile una data: l'8 maggio. Eppure da qualche anno non è più quella la giornata dedicata alle mamme: ecco perché è cambiata negli anni e quando si festeggia ai giorni nostri. 🔗Leggi su quotidiano.net

La Festa della Mamma, dall'antichità fino a oggi - Domenica sarà la Festa della Mamma, una ricorrenza vissuta quasi come una consuetudine. Ma vi siete mai chiesti perché cade proprio in questo mese? Fondamentalmente, perché è quello che la religione cattolica dedica alla Madonna, la Madre di tutte le madri, ma anche perché è primavera inoltrata e non sarà un'impresa ardua regalare un fiore alla propria genitrice. La festa, a ogni modo, affonda le proprie radici nel mondo greco-romano, quando le mamme venivano celebrate durante i riti legati alle divinità femminili e alla fertilità. 🔗Leggi su quotidiano.net

Video Meloni a Udine: Oggi festa della mamma, ma anche Patria ? nostra madre Video Meloni a Udine: Oggi festa della mamma, ma anche Patria ? nostra madre

