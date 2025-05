© Unlimitednews.it - Festa della mamma, Meloni “Monumento all’amore, senza di loro non esisterebbe nulla”

ROMA (ITALPRESS) – "Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un Monumento all'amore , alla dedizione, alla disponibilità e diciamocelo anche all'organizzazione. Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro, certi giorni sembra davvero impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sì sembrare sovrumana". Così, in un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . "Essere mamma è la sfida più impegnativa, ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare. Grazie a tutte le mamme perché senza di loro , semplicemente, non esisterebbe nulla . Buona Festa della mamma Italia", ha aggiunto la premier.

