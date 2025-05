Festa della mamma | frasi e citazioni per fare gli auguri in un giorno speciale

È il giornodellaFestadellamamma. La ricorrenza - che un tempo si festeggiava l’8 maggio - a partire dal 2001 non ha più una data fissa ma si celebra nella seconda domenica del mese di maggio. E dunque auguri a tutte le mamme. Quale occasione migliore per inviare un messaggio carino e carico. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Festa della mamma: frasi e citazioni per fare gli auguri in un giorno speciale

Potrebbe interessarti su Zazoom: Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Ne parlano su altre fonti

Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della Liberazione - Buon 25 aprile 2025: frasi, citazioni e immagini per la Festa della LiberazioneBUON 25 APRILE 2025 FRASI – Oggi, venerdì 25 aprile 2025, in Italia si festeggia la festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia del nostro Paese perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 (il giorno in cui gli italiani seppero della firma dell’armistizio a Cassibile). 🔗Leggi su tpi.it

Le migliori frasi di auguri per la Festa della mamma - Come ogni anno, la seconda domenica di maggio si celebra la Festa della mamma. Un'occasione speciale per festeggiare tutte le mamme organizzando una giornata o un momento speciale, offrendo loro un regalo e dedicando un sentito augurio.Ma quali sono le migliori frasi di auguri per la Festa... 🔗Leggi su romatoday.it

Frasi sulla Festa del Papà: Aforismi e Citazioni per Celebrarlo al Meglio. - La Festa del Papà è un’occasione speciale per celebrare una delle figure più importanti nella vita di ognuno di noi; un padre è guida, esempio, protezione ed amore. Per onorarlo, abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle dedicate ai papà, da autori celebri e pensatori di ogni epoca. Aforismi e Frasi per la Festa del [...] 🔗Leggi su mondouomo.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Frasi Festa della Mamma 2024, le più belle per gli auguri a tutte le mamme Video Frasi Festa della Mamma 2024, le più belle per gli auguri a tutte le mamme

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa della mamma, le frasi più belle per farle gli auguri; Frasi Festa della Mamma 2025: messaggi, citazioni e immagini da inviare; Festa della Mamma 2025: frasi, messaggi e citazioni da inviare su WhatsApp; Festa della Donna: le migliori frasi per fare gli auguri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frasi Festa della Mamma 2025: messaggi, citazioni e immagini da inviare - Dalle frasi più dolci a quelle più spiritose, un’intera raccolta per celebrare con il cuore – e con le parole giuste – la persona più importante: la mamma ... 🔗repubblica.it

Festa della mamma 2025, citazioni e frasi di auguri belle, brevi e divertenti da inviare - La Festa della Mamma è l’occasione perfetta per fermarsi un attimo e dire “grazie” alla donna che ci ha dato la vita, che ci ha cresciuti con amore, pazienza e dedizione. 🔗msn.com

Festa della mamma, le frasi e gli aforismi da dedicare - Un abbraccio, un sorriso o delle parole dolci sono tesoro nelle mani di ogni mamma. Ecco le frasi più belle per la festa della mamma ... 🔗libreriamo.it