Festa della mamma | figli o lavoro le storie delle ricercatrici precarie del Cnr

Mamme e precarie. La Festadellamamma è una ricorrenza importante per celebrare la figura della madre ed il suo ruolo sociale. "La maternità è un diritto fondamentale, di certo non un dovere ma una scelta, e come tale, sinonimo di libertà – si legge in una nota dei precari del Cnr - Libertà che.

Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D’Orazio porta la scarpa della figlia - Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, ha portato a Montemurlo la scarpa della figlia per ricordare l’incidente in occasione del Primo Maggio 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Carla Gozzi: «Forse per il mio ho lavoro ho sacrificato la possibilità di avere dei figli, anche se non credo di essere mai stata molto tagliata per essere mamma» - La conduttrice e style coach è stata ospite del salotto televisivo di Verissimo. E a Silvia Toffanin ha confessato: «avendo oggi una mia azienda, i miei dipendenti e collaboratori, mi sento un po' mamma. Ho compensato così» 🔗Leggi su vanityfair.it

Carla Gozzi: “Ho salvato la vita di mio marito quando è stato operato d’urgenza. Per il mio lavoro ho sacrificato i figli, ma non ero tagliata per fare la mamma” - La conduttrice e stilista Carla Gozzi è stata ospite a “Verissimo” e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato un aneddoto legato a suo marito Richard Bryan Datre al quale è legata da 30 anni.“Ci accomuna il senso dell’onestà, del lavoro, – ha detto – questa relazione continua ed è sempre una scoperta. Gli ho praticamente salvato la vita una volta quando ha avuto un’occlusione alla trachea, chiamiamo l’ambulanza, ma lui era molto grave. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Alessia Saccon, mamma e direttrice delle Poste: «Conciliare lavoro e figli non solo si può, ma ci rende migliori» - MARGHERA - Per la Festa della mamma Giovanni, uno dei suoi tre figli, le ha regalato un disegno che raffigura una portalettere che sembra fuggire da cagnolini che in realtà le ... 🔗ilgazzettino.it

"Troppe donne lasciano il lavoro dopo i figli" - In occasione della Festa della Mamma, la Cisl Romagna richiama l’attenzione sulla condizione delle madri lavoratrici, sottolineando le difficoltà ... 🔗msn.com

La festa della mamma della postina: “Il mio mestiere sopravvissuto alla rivoluzione di Internet” - La portalettere genovese e madre di 4 figli Sveva Mariani: “Nelle mie zone io ormai sono di casa: c’è chi mi invita a fermarmi per un caffè o un bicchiere ... 🔗ilsecoloxix.it

