Festa della Mamma | come vivono la maternità i diversi segni zodiacali?

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali - La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.

Maternità e carriera, infermiera e dottoressa raccontano la Festa della mamma tra difficoltà e sogni - (Adnkronos) – Le professioniste del mondo della sanità e le difficoltà che ancora persistono nel conciliare il lavoro, la maternità e la famiglia. La Festa della mamma è l'occasione per raccontare due storie diverse, quella di una infermiera e l'altra di una dottoressa, unite dalla coraggio di non rinunciare ai propri sogni. Rosamaria Virgili oggi […]L'articolo Maternità e carriera, infermiera e dottoressa raccontano la Festa della mamma tra difficoltà e sogni proviene da Webmagazine24. 🔗 Leggi su .com

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma - Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. 🔗 Leggi su ildenaro.it

Al via la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2025 - In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.LEGGI ANCHE: ‘Andor 2’: Ben Mendelsohn, Denise Gough e Kyle Soller raccontano l’evoluzione dei loro personaggiLo spot è un omaggio al profondo legame che unisce genitori e figli, al di là del nome con cui viene chiamata una mamma: mà, mammina, madre, mamy o qualsiasi altro appellativo affettuoso. 🔗Leggi su funweek.it