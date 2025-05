Festa del lavoro 2025 Italiani più poveri | i salari reali crollano peggior dato tra i Paesi G20

Il Rapporto dell’Oil rileva che dal 2008 i salarireali nel nostro Paese sono calati dell’8,7%. Nonostante la lieve ripresa del 2024, le disuguaglianze restano alte e la produttività è ancora stagnante. Il 52% dei lavoratori con bassi salari è donna. 3042025Ivan ManzoI salarirealiItaliani, ovvero quelli corretti per l’inflazione, sono diminuiti durante la recente crisi del costo della vita – con cali marcati nel 2022 e 2023 – e restano ancora inferiori ai livelli del 2008, a differenza della maggior parte dei Paesi del G20. È quanto si apprende dal “Rapporto mondiale sui salari 2024–25: Le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo” dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), che analizza le tendenze globali e nazionali in materia di retribuzioni e disuguaglianze salariali. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni sui social

Chi è stato Papa Leone XIII?Leone XIII affrontò le sfide della modernità e promosse la dottrina sociale della Chiesa con l'enciclica #RerumNovarum (1891), che segnò una svolta nella dottrina sociale della ChiesaIn questo documento, #Leon… Leggi la discussione

“#Meloni fa solo propaganda, serve subito il #SalarioMinimoCi siamo schierati convintamente a favore dei 4 quesiti proposti dalla #CgilCancellare il #JobsAct significa posare la prima pietra per ridare dignità al #lavoroI #Referendum… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Festa del lavoro 1° maggio 2025 “Uniti per un lavoro sicuro”: a Bari il comizio unitario di Cgil, Cisl e Uil - In occasione del Primo Maggio, giornata simbolo delle battaglie per i diritti dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL si uniscono sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro” per denunciare l’emergenza delle morti sul lavoro e per promuovere un cambiamento reale e duraturo. L’incontro pubblico unitario... 🔗Leggi su baritoday.it

Festa dei lavoratori 2025, CNDDU: più sostenibilità economica per i docenti italiani delle città del centro nord - In pccasione della Festa dei lavoratori 2025, pubblichiamo il Comunicato stampa CNDDU a propsosito della difficile situazione economica in cui vivono molti docenti italiani, in particolare coloro che, per esigenze professionali, operano nelle città del Centro-Nord.? Festa dei lavoratori 2025, CNDDU: ‘Attenzione alla difficile situazione economica dei docenti italiani delle città del centro nord’ In […] The post Festa dei lavoratori 2025, CNDDU: più sostenibilità economica per i docenti italiani delle città del centro nord first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Festa della Mamma 2025, dai fiori alle torte a forma di cuore: ecco cosa regalano gli italiani - Dalle rose alle orchidee , dai tulipani alle violaciocche e poi gigli , mughetti , narcisi , anemoni ma anche sansevierie , chamadoree e ficus . Per la Festa della Mamma sono piante e fiori il regalo più gettonato , da quelli di stagione alle piante da interno che riducono l'inquinamento . Sono scelti da oltre un italiano su due (52%), precedendo di gran lunga abbigliamento (10%), gioielli (6%) e.. 🔗Leggi su feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Festa del lavoro 2025. Italiani più poveri: i salari reali crollano, peggior dato tra i Paesi G20; Oggi è la festa della mamma, come è nata e perché si celebra a maggio; Festa della Mamma 2025: Le Equilibriste, la maternità in Italia; Festa della Mamma 2025: la storia di Roberta, mamma e postina ad Alessandria tra amore, coraggio e comunità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Festa del lavoro 2025. Italiani più poveri: i salari reali crollano, peggior dato tra i Paesi G20 - È quanto si apprende dal “Rapporto mondiale sui salari 2024–25: Le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo” dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), che ... 🔗ansa.it

Primo Maggio 2025: manifestazioni e cortei in tutta Italia per la Festa dei lavoratori - Le piazze italiane si riempiono di manifestazioni: il Primo Maggio 2025 unisce lavoratori e sindacati in difesa dei diritti e della sicurezza sul lavoro. 🔗notizie.it

Festa dei Lavoratori 1° maggio: origini, significato ed eventi in Italia - Il 1° maggio è universalmente riconosciuto come la Festa dei Lavoratori, una giornata dedicata alla celebrazione delle conquiste sociali ... 🔗ligurianotizie.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: