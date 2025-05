Ferriere Trail Festival sono partiti in 462 | ecco i vincitori

In breve da Zazoom:

Si è conclusa con successo la settima edizione del Ferriere Trail Festival, nonostante le condizioni meteorologiche instabili. L'evento, organizzato da Up&Down Piacenza Natural Asd e Trail Valley, ha registrato un nuovo record di partecipazione con 462 iscritti. Tra le gare proposte, spicca il Three Valleys Grand Tour, che ha entusiasmato i partecipanti e contribuito a rendere la manifestazione un grande successo.

Si è chiusa la settima edizione del FerriereTrailFestival: il tempo molto instabile non ha rovinato la festa della gara organizzata da Up&Down Piacenza Natural Asd e Trail Valley e caratterizzata dal nuovo record di iscritti (462). La gara più lunga tra quelle prevista, Three Valleys Grand Tour. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ferriere Trail Festival, sono partiti in 462: ecco i vincitori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferriere Trail Festival, sono partiti in 462: ecco i vincitori - Si è chiusa la settima edizione del Ferriere Trail Festival: il tempo molto instabile non ha rovinato la festa della gara organizzata da Up&Down Piacenza Natural Asd e Trail Valley e caratterizzata dal nuovo record di iscritti (462). La gara più lunga tra quelle prevista, Three Valleys Grand Tour... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Ferriere Trail Festival, sono partiti in 462: ecco i vincitori - Si è chiusa la settima edizione del Ferriere Trail Festival: il tempo molto instabile non ha rovinato la festa della gara organizzata da Up&Down Piacenza Natural Asd e Trail Valley e caratterizzata dal nuovo record di iscritti (462). La gara più lunga tra quelle prevista, Three Valleys Grand Tour... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Ferriere Trail Festival, l'edizione 2025 straccia il record di iscritti - Cresce l’attesa per la settima edizione del Ferriere Trail Festival in programma il 9/10 maggio e organizzato da Up&Down Piacenza Natural ASD e Trail Valley. C’è grande entusiasmo tra gli organizzatori, dopo la delusione del 2024, quando FTF fu annullato per colpa di una copiosa nevicata, perché... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

Ferriere Trail Festival, sono partiti in 462: ecco i vincitori; Ferriere Trail Festival, l'edizione 2025 straccia il record di iscritti; Ferriere Trail Festival, iscrizioni aperte fino al 7 maggio; Tutto pronto per il Ferriere trail festival, già 300 iscritti da 6 Paesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferriere Trail Festival 2025 da record: ben 462 iscritti provenienti da 12 nazioni - Cresce l’attesa per la settima edizione del Ferriere Trail Festival in programma il 9 e 10 maggio e organizzato da Up&Down Piacenza Natural ASD e Trail Valley. C’è grande entusiasmo tra gli organizzat ... 🔗sportpiacenza.it

Classifica Ferriere Trail Festival 2025 - Ferriere Trail Festival a partire da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 e per tutto il fine settimana. Ecco come è andata la gara ... 🔗discoveryalps.it

Il tempo instabile non rovina lo spettacolo del Ferriere Trail Festival: i risultati - Si è chiusa la settima edizione del Ferriere Trail Festival: il tempo molto instabile non ha rovinato la festa della gara organizzata da Up&Down ... 🔗piacenzasera.it