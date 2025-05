Ferriere Trail Festival sono partiti in 462 | ecco i vincitori

Si è chiusa la settima edizione del FerriereTrailFestival: il tempo molto instabile non ha rovinato la festa della gara organizzata da Up&Down Piacenza Natural Asd e Trail Valley e caratterizzata dal nuovo record di iscritti (462). La gara più lunga tra quelle prevista, Three Valleys Grand Tour. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ferriere Trail Festival, sono partiti in 462: ecco i vincitori

