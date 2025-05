Ferrari Legacy Tour | spunta pure John Elkann

MONTECATINI Si è concesso ai selfie che volevano scattare i presenti con garbata educazione e gentilezza, secondo lo stile di famiglia. JohnElkann, presidente del consiglio di amministrazione di Ferrari, è stato protagonista insieme alle vetture del cavallino rampante, durante la sosta del Ferrari F50 LegacyTour 2025 nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio. In lui sembrava di scorgere l'ineguagliabile stile di suo nonno, l'avvocato Giovanni Agnelli, un'icona di eleganza e ironia e, allo stesso tempo, un protagonista internazionale della storia economica e politica del Novecento. Una famiglia che ha scritto grandi pagine anche con la Ferrari, celebrate da questo Tour. La sosta nel piazzale Domenico Giusti è stata senza dubbio una pagina indimenticabile della manifestazione.

