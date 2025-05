Ferrari e Af Corse anche Spa è vostra | terza vittoria di fila nell’Endurance

Ferrari e AF Corse continuano il loro dominio nel FIA WEC 2025, ottenendo il terzo successo consecutivo. La 499P numero 51, guidata da Alessandro Pier Guidi, ha trionfato alla 6 Ore di Spa-Francorchamps. In seconda posizione si è piazzata la vettura gemella della squadra, sottolineando la superiorità e il talento del team italiano in questa stagione avvincente.

Ferrari e Af Corse conquistano il terzo successo in altrettante prove del Fia Wec 2025 grazie alla vittoria firmata alla 6 Ore di Spa-Francorchamps dalla 499P numero 51, transitata al traguardo con Alessandro Pier Guidi. In seconda posizione la vettura gemella della squadra Ferrari-Af Corse che.

Wec, clamorosa tripletta di Ferrari e Af Corse in Qatar - Ferrari e Af Corse sono prima, seconda e terza nel primo atto del Fia World Endurance Championship 2025, destinato a entrare nella storia del motorsport e nei ricordi degli appassionati italiani grazie alla tripletta firmata dalla Ferrari sul tracciato di Lusail, sede della 1812 chilometri del... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

