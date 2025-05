Fermignano i ragazzi soddisfatti Trovata una nuova patria all’Acli

Le Acli Marche, in collaborazione con le Acli Provinciali di Pesaro Urbino, hanno avviato un percorso innovativo di ascolto e protagonismo giovanile nel Circolo Acli di Fermignano. Inserita all’interno del progetto rete finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali "Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata", l’iniziativa di Fermignano ha l’obiettivo di rendere i giovani parte attiva nella costruzione delle politiche pubbliche locali.Nel primo appuntamento la risposta dei giovani non è tardata ad arrivare: "Grazie a metodologie partecipative come il game storming e l’organizzazione di laboratori creativi – spiega la Presidenza Provinciale – le Acli intendono raccogliere bisogni, idee e proposte direttamente dalla voce dei ragazzi e delle ragazze tra i 15 e i 24 anni, che già da tempo trovano nel Circolo un luogo di incontro e aggregazione positiva. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermignano, i ragazzi soddisfatti. Trovata una nuova patria all’Acli

Potrebbe interessarti su Zazoom: Vicenza, bimba di un anno trovata morta nella culla di un asilo a Dueville: aperta un'inchiesta - La Procura di Vicenza ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte di Vittoria Dal Lago, una bambina di un anno deceduta dopo il ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Su questo argomento da altre fonti

Venezia, Candé: “Soddisfatti del pareggio col Napoli, trovata la compattezza a livello difensivo” - Fali Candé, difensore del Venezia, ha parlato in Press Conference dopo il pareggio ottenuto dalla squadra lagunare contro il Napoli. Queste le sue parole:Che aria avete respirato in spogliatoio a fine partita, ci credete alla salvezza?“Siamo soddisfatti del pareggio, affrontavamo una squadra difficile, ovviamente c’è un umore positivo dentro allo spogliatoio”.Che battaglia con Lukaku. Come l’hai vissuta e come ti eri preparato?“Tutti lo conoscono, è un grande attaccante, è stata una gran bella battaglia con lui. 🔗Leggi su terzotemponapoli.com

A Domaso l'appartamento della droga: era nascosta ovunque, ma il cane Aran l'ha trovata tutta - Una nuova, decisa risposta al traffico di stupefacenti è arrivata dalla guardia di finanza di Menaggio, che nella serata di venerdì 21 marzo ha condotto un’operazione chirurgica nell’Alto Lago, culminata con l’arresto di tre uomini per spaccio. A finire in manette è stato un cittadino marocchino... 🔗Leggi su quicomo.it

Salta il trasloco delle classi. Istituto King, trovata l’intesa: resta a Muggiò un altro anno - Il King resta a Muggiò. Almeno per il prossimo anno scolastico. La Provincia ha ospitato un incontro per affrontare l’ipotesi del trasferimento di alcune sezioni dell’istituto Martin Luther King, sorta dalla necessità di garantire spazi idonei per lo svolgimento delle attività didattiche agli studenti, il cui numero negli ultimi anni è in progressiva espansione. La proposta pervenuta da parte dell’amministrazione di Nova Milanese alla Provincia di mettere a disposizione un plesso per risolvere la questione legata alla disponibilità degli spazi del King è stata accolta favorevolmente, ma i ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fermignano, i ragazzi soddisfatti. Trovata una nuova patria all’Acli. 🔗Cosa riportano altre fonti